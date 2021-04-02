Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу
  • Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
  • Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 13:26
Версія для друку
НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України

Пропонується створити Фонд підтримки медіа.

Новину передає «Преса України».

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) провела Всеукраїнську нараду редакторів газет. Вона відбулась онлайн й у ній взяли участь представники майже 200 ЗМІ, чиновники, народні депутати і керівництво АТ «Укрпошта».

Тема обговорення – удар пандемії по друкованим ЗМІ. В результаті президента України, Кабмін, ВРУ закликали вжити невідкладних заходів для підтримки українських друкованих ЗМІ.

Пропонується створити Фонд підтримки медіа, ввести «податкові канікули» до кінця карантинного періоду, надати пільгові кредити, надати безкоштовний газетний папір на 6 місяців та інше.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції