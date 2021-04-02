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Пропонується створити Фонд підтримки медіа.
Новину передає «Преса України».
Національна спілка журналістів України (НСЖУ) провела Всеукраїнську нараду редакторів газет. Вона відбулась онлайн й у ній взяли участь представники майже 200 ЗМІ, чиновники, народні депутати і керівництво АТ «Укрпошта».
Тема обговорення – удар пандемії по друкованим ЗМІ. В результаті президента України, Кабмін, ВРУ закликали вжити невідкладних заходів для підтримки українських друкованих ЗМІ.
Пропонується створити Фонд підтримки медіа, ввести «податкові канікули» до кінця карантинного періоду, надати пільгові кредити, надати безкоштовний газетний папір на 6 місяців та інше.
13:26: НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України
12:47: На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн
11:28: Біля українського кордону помітили російські вертольоти
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
09:39: Українська учасниця «Міс Всесвіт» не отримала американську візу
09:06: У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу
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