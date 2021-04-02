НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 13:26

Пропонується створити Фонд підтримки медіа.

Новину передає «Преса України».

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) провела Всеукраїнську нараду редакторів газет. Вона відбулась онлайн й у ній взяли участь представники майже 200 ЗМІ, чиновники, народні депутати і керівництво АТ «Укрпошта».

Тема обговорення – удар пандемії по друкованим ЗМІ. В результаті президента України, Кабмін, ВРУ закликали вжити невідкладних заходів для підтримки українських друкованих ЗМІ.

Пропонується створити Фонд підтримки медіа, ввести «податкові канікули» до кінця карантинного періоду, надати пільгові кредити, надати безкоштовний газетний папір на 6 місяців та інше.