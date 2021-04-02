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Стало відомо, хто на чому заробив.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що 2365 мільярдерів планети за час пандемії збільшили своє багатство на 4 трильйони доларів, або 54 відсотки. Їх сукупне багатство зросло з $8,04 трлн до $12,39 трлн в період з 18 березня 2020 року до 18 березня 2021 року.
13 мільярдерів примножили багатство на 500 відсотків. Більшість з них пов’язані з компаніями, які надзвичайно виграли від пандемії. Для прикладу, Чжун Шаньшань з уже 68 мільярдами доларів мав плюс у вигляді 3300 відсотків. Приріст багатства став результатом того, що дві його компанії стали публічними в 2020 році - вода в пляшках Нонгфу та Біологічна аптека Пекіна Вантай. Тетяна Бакальчук з уже 12 мільярдами доларів мала приємний бонус у вигляді плюс 1200 відсотків прибутку. Вона заснувала інтернет-магазин одягу Wildberries.
Відомо, що у глобальному списку цього року 270 нових мільярдерів, тоді як 91 мільярдер зі списку випав. Новий рейтинг представив Інститут перспективних досліджень, опираючись на дані Forbes, Bloomberg та Wealth-X.
13:26: НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України
12:47: На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн
11:28: Біля українського кордону помітили російські вертольоти
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
09:39: Українська учасниця «Міс Всесвіт» не отримала американську візу
09:06: У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу
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