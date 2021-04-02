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Аварія на залізниці у Тайвані - 48 людей загинули

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 12:13
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Аварія на залізниці у Тайвані - 48 людей загинули

Трагедія трапилась на сході країни. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що у Тайвані потяг зійшов з рейок, проходячи через тонель. На жаль, щонайменше 48 людей загинули. Десятки отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам тяжко добиратися до 4 вагонів, які опинились у тунелі. Відомо, що близько 70 людей довгий час залишалися у вагонах, очікуючи на допомогу. 

Відомо, що всього в поїзді перебувало 490 пасажирів. За попередніми даними, причиною аварії став автомобіль, який викотився з прилеглої будівлі на рейки перед самим виїздом з тунелю. Водія у ньому не було.

 

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