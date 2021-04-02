Аварія на залізниці у Тайвані - 48 людей загинули

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Трагедія трапилась на сході країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що у Тайвані потяг зійшов з рейок, проходячи через тонель. На жаль, щонайменше 48 людей загинули. Десятки отримали травми різного ступеня тяжкості.
За даними місцевих ЗМІ, рятувальникам тяжко добиратися до 4 вагонів, які опинились у тунелі. Відомо, що близько 70 людей довгий час залишалися у вагонах, очікуючи на допомогу.
Відомо, що всього в поїзді перебувало 490 пасажирів. За попередніми даними, причиною аварії став автомобіль, який викотився з прилеглої будівлі на рейки перед самим виїздом з тунелю. Водія у ньому не було.
13:26: НСЖУ закликав владу надати підтримку друкованим ЗМІ України
12:47: На тлі пандемії статки світових багатіїв перевищили $4 трлн
11:28: Біля українського кордону помітили російські вертольоти
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
09:39: Українська учасниця «Міс Всесвіт» не отримала американську візу
09:06: У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу
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