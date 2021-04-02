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Біля українського кордону помітили російські вертольоти

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 11:28
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Біля українського кордону помітили російські вертольоти

Ситуація напружена. 

Новину передає «Преса України».

На донецьких телеграм-каналах продовжують публікуватися відеозаписи, на яких видно вертольоти російських військових. Так, це черговий доказ того, що країна-агресорка РФ нарощує свою присутність у зоні кризової ситуації.

Як зазначили очевидці, на відео можна побачити літаки, що кружляють над Ростовською областю неподалік від українського кордону.  Раніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що присутність військової техніки біля російсько-українського кордону не повинна турбувати інші країни.

Раніше у США зазначили, що  біля кордону з Україною Росія стягнула приблизно чотири тисячі військових.

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