Стала відома причина гибелі птахів в Асканії Новій

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Отруєна земля стала причиною такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались причину масової гибелі сірих журавлів та інших птахів в заповіднику «Асканія Нова», що в Херсонській області. Як виявилось, причина – отруєна земля.
Мова йде про обробку полів хімікатами проти гризунів. За словами експертів, мор перелітних птахів стартував ще на початку січня. За 3 місяці загинуло більше двох тисяч особин, більшість з них занесені до Червоної книги.
У зв'язку з таким ходом подій у аграріїв вимагали створити буферні зони навколо заповідника.
11:28: Біля українського кордону помітили російські вертольоти
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
09:39: Українська учасниця «Міс Всесвіт» не отримала американську візу
09:06: У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу
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13:44: Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
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