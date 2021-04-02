Стала відома причина гибелі птахів в Асканії Новій

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 10:47

Отруєна земля стала причиною такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались причину масової гибелі сірих журавлів та інших птахів в заповіднику «Асканія Нова», що в Херсонській області. Як виявилось, причина – отруєна земля.

Мова йде про обробку полів хімікатами проти гризунів. За словами експертів, мор перелітних птахів стартував ще на початку січня. За 3 місяці загинуло більше двох тисяч особин, більшість з них занесені до Червоної книги.

У зв'язку з таким ходом подій у аграріїв вимагали створити буферні зони навколо заповідника.