Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу
  • Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
  • Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

Стала відома причина гибелі птахів в Асканії Новій

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 10:47
Версія для друку
Стала відома причина гибелі птахів в Асканії Новій

Отруєна земля стала причиною такого ходу подій. 

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались причину масової гибелі сірих журавлів та інших птахів в заповіднику «Асканія Нова», що в Херсонській області. Як виявилось, причина – отруєна земля.

Мова йде про обробку полів хімікатами проти гризунів. За словами експертів, мор перелітних птахів стартував ще на початку січня. За 3 місяці загинуло більше двох тисяч особин, більшість з них занесені до Червоної книги.

У зв'язку з таким ходом подій у аграріїв вимагали створити буферні зони навколо заповідника.

  

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції