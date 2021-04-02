У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 10:16

Мова йде про вакцину AstraZeneca.

Новину передає «Преса України».

Комісія по вакцинам Німеччини (STIKO) не рекомендує людям до 60 років отримувати другу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca. За словами експертів, варто використовувати іншу вакцину проти коронавірусу.

«До тих пір, поки не будуть отримані відповідні дані, STIKO рекомендує людям у віці до 60 років замість другої дози AstraZeneca вводити дозу мРНК-вакцини через 12 тижнів після першої вакцини», - також йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що до вакцин мРНК відносять препарати від компаній Pfizer-BioNTech і Moderna. Нагадаємо, раніше у Німеччині заявили, що вакцину AstraZeneca варто вводити людям у віці 60 років і старше через побічні ефекти тромбоемболії.