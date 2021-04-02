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Віза їй потрібна для поїздки на конкурс краси.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що учасниця конкурсу «Міс Всесвіт» від України Єлизавета Ястремська не отримала візу для поїздки в Америку. Як відомо, конкурс проходитиме у травні в Маямі, штат Флорида.
«Вчора переможниця «Міс Україна Всесвіт 2020» Єлизавета Ястремська, яка повинна представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт-2020» 16 травня в Маямі (США), не отримала візу для в’їзду на територію США. Візові офіцери взяли паузу для ухвалення рішення», – зазначили у прес-службі Miss Universe Ukraine у Фейсбук.
Вчора переможниця "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська, яка повинна представити Україну на найпрестижнішому...Опубликовано Miss Universe Ukraine Четверг, 1 апреля 2021 г.
Відомо, що у Ястремської в Маямі живе рідна сестра. Остання заміжня за американцем. З'явилося припущення, що модель може захотіти залишитися у США. Візовому офіцерові також не сподобалося те, що учасниця незаміжня та не має дітей.
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
09:39: Українська учасниця «Міс Всесвіт» не отримала американську візу
09:06: У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу
08:33: В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу
13:44: Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
09:45: За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави
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