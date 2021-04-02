Українська учасниця «Міс Всесвіт» не отримала американську візу

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 09:39

Віза їй потрібна для поїздки на конкурс краси.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 квітня, стало відомо, що учасниця конкурсу «Міс Всесвіт» від України Єлизавета Ястремська не отримала візу для поїздки в Америку. Як відомо, конкурс проходитиме у травні в Маямі, штат Флорида.

«Вчора переможниця «Міс Україна Всесвіт 2020» Єлизавета Ястремська, яка повинна представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі «Міс Всесвіт-2020» 16 травня в Маямі (США), не отримала візу для в’їзду на територію США. Візові офіцери взяли паузу для ухвалення рішення», – зазначили у прес-службі Miss Universe Ukraine у Фейсбук.

Вчора переможниця "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизавета Ястремська, яка повинна представити Україну на найпрестижнішому... Опубликовано Miss Universe Ukraine Четверг, 1 апреля 2021 г.

Відомо, що у Ястремської в Маямі живе рідна сестра. Остання заміжня за американцем. З'явилося припущення, що модель може захотіти залишитися у США. Візовому офіцерові також не сподобалося те, що учасниця незаміжня та не має дітей.