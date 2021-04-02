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Лікарні в країні переповнені.
Новину передає «Преса України».
Епідеміолог ВООЗ Марія ван Керховена зробила гучну заяву. За її словами, Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу.
«Дійсно, зараз дуже серйозна ситуація відбувається в Бразилії, де ряд штатів знаходиться в критичному стані», - заявила вона, уточнивши, що відділення інтенсивної терапії заповнені більш ніж на 90%.
Як відомо, в березні в Бразилії від коронавірусної інфекції померли близько 66 570 осіб.
10:16: У Німеччині не рекомендують людям до 60 років робити другу вакцину від коронавірусу
09:39: Українська учасниця «Міс Всесвіт» не отримала американську візу
09:06: У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу
08:33: В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу
13:44: Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
09:45: За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави
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