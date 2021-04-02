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У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 09:06
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У ВООЗ назвали Бразилію епіцентром пандемії коронавірусу

Лікарні в країні переповнені.

Новину передає «Преса України».

Епідеміолог ВООЗ Марія ван Керховена зробила гучну заяву. За її словами, Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу.

«Дійсно, зараз дуже серйозна ситуація відбувається в Бразилії, де ряд штатів знаходиться в критичному стані», - заявила вона, уточнивши, що відділення інтенсивної терапії заповнені більш ніж на 90%.

Як відомо, в березні в Бразилії від коронавірусної інфекції померли близько 66 570 осіб.

 

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