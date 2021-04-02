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Померли 433 людини.
Новину передає «Преса України».
Станом на 2 квітня у світі кількість хворих на коронавірус наближається до 130 мільйонів чоловік. Тим часом в Україні за минулу добу виявили 19 893 нових хворих. Серед них 834 дитини і 484 медпрацівника.
Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.
На жаль, в Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу – 433 людини.
Загальна кількість хворих з початку епідемії в Україні на тепер становить 1 711 630 осіб. Варто зазначити, що за минулу добу одужали 10 287 осіб.
08:33: В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу
13:44: Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
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