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В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу

Аня Мартинюк 02 квітня 2021, 08:33
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В Україні зафіксували добовий рекорд смертей від коронавірусу

Померли 433 людини.

Новину передає «Преса України».

Станом на 2 квітня у світі кількість хворих на коронавірус наближається до 130 мільйонів чоловік. Тим часом в Україні за минулу добу виявили 19 893 нових хворих. Серед них 834 дитини і 484 медпрацівника.

Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов.

На жаль, в Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу – 433 людини.

Загальна кількість хворих з початку епідемії в Україні на тепер становить 1 711 630 осіб. Варто зазначити, що за минулу добу одужали 10 287 осіб.

 

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