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Стала відома середня зарплата Лещенка в Укрзалізниці

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 14:08
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Стала відома середня зарплата Лещенка в Укрзалізниці

Колишній нардеп, який за освітою не має нічого спільного з залізницею, заробив за рік 2,52 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 квітня, стало відомо, що у минулому році середня зарплата колишнього депутата ВРУ Сергія Лещенко в «Укрзалізниці» становила майже 210 тисяч гривень. Такі дані внесені в його декларацію.

Так, працюючи членом наглядової ради «Укрзалізниці» Лещенко отримав 4,78 млн гривень доходу. З цієї суми 2,52 млн грн – з залізничної компанії.  Дохід Лещенка також має від роялті, вкладень в банку, заняття підприємницькою діяльністю та від інших гонорарів.

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