Стала відома середня зарплата Лещенка в Укрзалізниці

Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни 13:44
За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави 09:45
Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками 09:05
Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні 09:32
Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок 09:00
В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу 08:28
Safe Analytics назвала “расследование лейтенанта Мутя” фейком 01:02
МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях 13:12
МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину 11:59
Колишній нардеп, який за освітою не має нічого спільного з залізницею, заробив за рік 2,52 млн грн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 квітня, стало відомо, що у минулому році середня зарплата колишнього депутата ВРУ Сергія Лещенко в «Укрзалізниці» становила майже 210 тисяч гривень. Такі дані внесені в його декларацію.
Так, працюючи членом наглядової ради «Укрзалізниці» Лещенко отримав 4,78 млн гривень доходу. З цієї суми 2,52 млн грн – з залізничної компанії. Дохід Лещенка також має від роялті, вкладень в банку, заняття підприємницькою діяльністю та від інших гонорарів.
13:44: Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
09:45: За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави
09:05: Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.