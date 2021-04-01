Стала відома середня зарплата Лещенка в Укрзалізниці

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 14:08

Колишній нардеп, який за освітою не має нічого спільного з залізницею, заробив за рік 2,52 млн грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 квітня, стало відомо, що у минулому році середня зарплата колишнього депутата ВРУ Сергія Лещенко в «Укрзалізниці» становила майже 210 тисяч гривень. Такі дані внесені в його декларацію.

Так, працюючи членом наглядової ради «Укрзалізниці» Лещенко отримав 4,78 млн гривень доходу. З цієї суми 2,52 млн грн – з залізничної компанії. Дохід Лещенка також має від роялті, вкладень в банку, заняття підприємницькою діяльністю та від інших гонорарів.