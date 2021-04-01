Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни 13:44
За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави 09:45
Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками 09:05
Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні 09:32
Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок 09:00
В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу 08:28
Safe Analytics назвала “расследование лейтенанта Мутя” фейком 01:02
МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях 13:12
МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину 11:59
Коментар дав Дмитро Пєсков.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 квітня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував переміщення російських військ біля українського кордону. За його словами, це відбувається виключно для захисту кордонів РФ. Пєсков наголосив, що інші країни це не повинно хвилювати.
«Російська Федерація переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози», - зазначив він.
Він додав, що російські війська ніколи не брали участь в конфлікті на території української держави.
13:44: Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни
09:45: За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави
09:05: Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.