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Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 13:44
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Кремль про стягнення військ до України – Не повинно турбувати інші країни

Коментар дав Дмитро Пєсков.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 квітня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував переміщення російських військ біля українського кордону. За його словами, це відбувається виключно для захисту кордонів РФ. Пєсков наголосив, що інші країни це не повинно хвилювати.

«Російська Федерація переміщує збройні сили в межах своєї території на свій розсуд. Це не повинно нікого турбувати, це ні для кого не становить жодної загрози», - зазначив він.

Він додав, що російські війська ніколи не брали участь в конфлікті на території української держави.

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