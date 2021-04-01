Українцям запропонують більше безкоштовних медпослуг

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 11:06

Стало відомо, на що можуть розраховувати українці.

Новину передає «Преса України».

Представниця прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик зазначила, що програма передбачає розширення кількості безкоштовних медичних послуг для українців.

«У безкоштовному переліку з'явиться супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці. Це означає, що пацієнти, у яких туберкульоз, і які не виділяють бактерії, можуть супроводжуватися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу», - заявила вона.

Мобільні психіатричні бригади надаватимуть допомогу безкоштовно. Крім того, без направлення лікаря можна потрапити до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра, педіатра, спеціаліста, який лікує пацієнтів з хронічними захворюваннями.

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