Українцям запропонують більше безкоштовних медпослуг

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Стало відомо, на що можуть розраховувати українці.
Новину передає «Преса України».
Представниця прес-служби Національної служби здоров'я України Христина Петрик зазначила, що програма передбачає розширення кількості безкоштовних медичних послуг для українців.
«У безкоштовному переліку з'явиться супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці. Це означає, що пацієнти, у яких туберкульоз, і які не виділяють бактерії, можуть супроводжуватися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу», - заявила вона.
Мобільні психіатричні бригади надаватимуть допомогу безкоштовно. Крім того, без направлення лікаря можна потрапити до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога, фтизіатра, педіатра, спеціаліста, який лікує пацієнтів з хронічними захворюваннями.
Допомога при пологах зросте до 10 382 грн.
09:45: За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави
09:05: Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками
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