На священика ПЦУ бабусі переписали свою нерухомість

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 09:27

Настоятель Олександр Дедюхін заявив, що йому не соромно.

Новину передає «Преса України».

Настоятель Свято-Миколаївського храму Православної церкви України, депутат Полтавської міської ради від «Європейської Солідарності» Олександр Дедюхін подав декларацію.

Вона одразу привернула увагу журналістів. Так, у минулому році він задекларував 30 тисяч гривень доходу. На початку поточного року він уже мав нескромні подарунки від парафіянок на 1 500 000 гривень. Мова йде про подарунки у вигляді нерухомості.

У березні Олександр Дедюхін отримав квартиру, будинок і земельну ділянку. Квартиру йому подарувала 85-річна Ганна Войнаровська, а будинок і ділянку - 61-річна Римма Сіренко.

«А гроші? Це подарунок. Я можу пояснити. Це парафіяни нашої церкви - бабусі. Віддали на церкву. Вони ще живі, вони там прописані. Вони б заповідали на церкву, але на моє ім'я, тому що я настоятель храму, так ось і все логічне пояснення. А грошей немає - це подарунок», - пояснив Дедюхін.

Коли ситуація привернула увагу журналістів, Дедюхін опублікував у соцмережі номери своїх банківських карток, щоб небайдужі люди йому жертвували.

Вообще не вижу смысла реагировать на волну эээ... дерьмеца, поднятую по поводу моей декларации, но хорошие люди... Опубликовано Олександром Дедюхіном Среда, 31 марта 2021 г.

Свою практику безсоромною він не вважає.