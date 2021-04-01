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За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 09:45
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За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави

За жінку заплатив ФОП. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 квітня, стало відомо, що за колишню заступницю голови правління Приватбанку Людмилу Шмальченко було внесено заставу 50 мільйонів гривень. Жінка скоро вийде на свободу.

Про це повідомив прес-секретар Вищого антикорупційного суду України Олеся Чемерис. Як відомо, Шмальченко виступала в якості пособника в схемі з виведення з найбільшого системного банку країни 8,2 млрд гривень. А саме в 2016 році.

Відомо, що застава надійшла від ФОП. Однак у суді не надали інформації, від якого саме підприємця надійшла така сума.  

 

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