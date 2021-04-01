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Новину передає «Преса України».
Українські журналісти показали, які обновки мають народні депутатки України. Так, вони не скупляться на покупку дорогих сумочок.
Народна обраниця Ірина Аллахвердієва показала сумочку Dolce & Gabbana за €1900 або близько 62 000 гривень. Її колега по партії «Слуга народу» Ліза Ясько теж має сумочку Dolce & Gabbana за близько €1725, або трохи більше 56 000 гривень. Таку ж сумочку має нардеп Оксана Дмитрієва, яка теж представляє президентську фракцію.
09:45: За екс-топ-менеджера Приватбанку внесли 50 мільйонів гривень застави
09:05: Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками
09:32: Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні
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