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Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 09:05
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Головне – показати дорогу сумочку: Народні обраниці України похизувалися обновками

Українським платникам податків показали, на що витрачають гроші жінки, від яких частково залежить доля країни.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти показали, які обновки мають народні депутатки України. Так, вони не скупляться на покупку дорогих сумочок. 

Народна обраниця Ірина Аллахвердієва показала сумочку Dolce & Gabbana за €1900 або близько 62 000 гривень. Її колега по партії «Слуга народу» Ліза Ясько теж має сумочку Dolce & Gabbana за близько €1725, або трохи більше 56 000 гривень. Таку ж сумочку має нардеп Оксана Дмитрієва, яка теж представляє президентську фракцію.

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