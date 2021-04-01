Плюс 222 млн – Порошенко заповнив декларацію

Аня Мартинюк 01 квітня 2021, 08:32

2020 рік виявився фінансово вдалим для колишнього президента.

Новину передає «Преса України».

Колишній лідер України Петро Порошенко подав декларацію за минулий рік. Так, 2020-ий був для нього досить прибутковим. Лідер «Європейської солідарності» задекларував 222 млн гривень доходу. З них 214 мільйонів гривень – дивіденди (199,9 — від ПАТ “ЗНКІФ “ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ”, 14 — від Сіквент (Швайц) АҐ). 7 млн гривень — ще проценти за депозитами.

Зарплата у ВРУ склала 504 тисячі гривень. У готівці нардеп зберігає $51.2 млн доларів і 423 млн гривень. До слова, у 2019 році він повідомив, що мав $47,8 млн та 400,7 млн гривень.