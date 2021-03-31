Василь Вірастюк задекларував золотий злиток

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 13:57

Стала відома його вартість.

Новину передає «Преса України».

Українські чиновники та політики активно заповнюють свої декларації. Виявилось, що народні обранці за минулий рік накупували собі картин, шуб, вин, дорогоцінностей.

Силач Василь Вірастюк, який претендує в народні депутати, адже бере участь в довиборах в Раду по округу 87 в Івано-Франківській області, має золото. Злиток вагою кілограм та вартістю 1 640 000 грн належить дружині Інні.