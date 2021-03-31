Василь Вірастюк задекларував золотий злиток

Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні 09:32
Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок 09:00
В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу 08:28
МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях 13:12
МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину 11:59
Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram 11:27
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу 10:44
В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації 14:03
Samsung Galaxy Tab A7 - универсальный планшет для работы и развлечений 10:19
Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні 10:14
Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ 09:42
Стала відома його вартість.
Новину передає «Преса України».
Українські чиновники та політики активно заповнюють свої декларації. Виявилось, що народні обранці за минулий рік накупували собі картин, шуб, вин, дорогоцінностей.
Силач Василь Вірастюк, який претендує в народні депутати, адже бере участь в довиборах в Раду по округу 87 в Івано-Франківській області, має золото. Злиток вагою кілограм та вартістю 1 640 000 грн належить дружині Інні.
09:32: Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні
09:00: Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок
08:28: В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.