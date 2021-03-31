У Харкові депутат задекларував лева

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 13:39

Тварину він вписав у «рухоме майно».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 березня, стало відомо, що у Харкові депутат міської ради від «Опозиційною платформи - За життя» Саїд Джавід вніс у декларацію африканського лева.

Тварину він придбав у 2017 році та вніс у декларацію у розділ «рухоме майно». Тварина чіпована.

Також депутат має декілька квартир, будинок на 1043,4 кв. м і земельні ділянки. Саїд Джавід володіє 70% акцій ТОВ Євро мед, 50% ТОВ Європартнер Фінанс, а також керує громадською організацією Союз афганців України.

Інформацію про зарплату він не вніс, однак вказав, що має 2,5 млн грн готівкою, 228,9 млн грн доходу від відчуження рухомого майна.