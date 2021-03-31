У H&M заявили про відновлення довіри до Китаю

Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні 09:32
Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок 09:00
В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу 08:28
МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях 13:12
МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину 11:59
Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram 11:27
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу 10:44
В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації 14:03
Samsung Galaxy Tab A7 - универсальный планшет для работы и развлечений 10:19
Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні 10:14
Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ 09:42
Шведський бренд одягу сподівається повернути собі китайських клієнтів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 березня, компанія H&M випустила нову заяву щодо Китаю. У компанії наголосили, що довіряють Китаю і сподіваються на повернення довіри китайських покупців до одягу бренду.
Раніше у H&M заявили, що засуджують примусову працю у китайському регіоні Синьцзян, де виробляють хлопок. Після цього у Китаї почали бойкотувати відомі бренди, які виступили з такими заявами. Зокрема, це як Nike та Adidas.
09:32: Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні
09:00: Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок
08:28: В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.