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У H&M заявили про відновлення довіри до Китаю

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 13:12
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У H&M заявили про відновлення довіри до Китаю

Шведський бренд одягу сподівається повернути собі китайських клієнтів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 березня, компанія H&M випустила нову заяву щодо Китаю. У компанії наголосили, що довіряють Китаю і сподіваються на повернення довіри китайських покупців до одягу бренду.

Раніше у H&M заявили, що засуджують примусову працю у китайському регіоні Синьцзян, де виробляють хлопок. Після цього у Китаї почали бойкотувати відомі бренди, які виступили з такими заявами.  Зокрема, це як Nike та Adidas. 

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