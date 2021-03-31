У H&M заявили про відновлення довіри до Китаю

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 13:12

Шведський бренд одягу сподівається повернути собі китайських клієнтів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 березня, компанія H&M випустила нову заяву щодо Китаю. У компанії наголосили, що довіряють Китаю і сподіваються на повернення довіри китайських покупців до одягу бренду.

Раніше у H&M заявили, що засуджують примусову працю у китайському регіоні Синьцзян, де виробляють хлопок. Після цього у Китаї почали бойкотувати відомі бренди, які виступили з такими заявами. Зокрема, це як Nike та Adidas.