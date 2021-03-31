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Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 10:16
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Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

Завдання новоствореної ради будуть доволі прості: моніторити, пропонувати. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі президента України Володимира Зеленського повідомили, що лідер країни поставив свій підпис під указом про створення Ради з питань розвитку профосвіти. Мова йде про указ №130/2021 Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти.

До новоствореної Ради увійдуть глава, два заступника і інші члени. Впродовж двох тижнів стане відомо, хто займе відповідні посади.

Відомо, що Рада, як і інші подібні, займеться моніторингом розвитку профосвіти, аналізом і удосконаленням законодавства України у цій сфері, вивченням тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямків і шляхів розвитку освіти, розробкою пропозицій по формуванню сучасних професійних компетенцій у сфері профосвіти.

 

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