Зеленський створив Раду з питань розвитку профосвіти

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Завдання новоствореної ради будуть доволі прості: моніторити, пропонувати.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі президента України Володимира Зеленського повідомили, що лідер країни поставив свій підпис під указом про створення Ради з питань розвитку профосвіти. Мова йде про указ №130/2021 Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти.
До новоствореної Ради увійдуть глава, два заступника і інші члени. Впродовж двох тижнів стане відомо, хто займе відповідні посади.
Відомо, що Рада, як і інші подібні, займеться моніторингом розвитку профосвіти, аналізом і удосконаленням законодавства України у цій сфері, вивченням тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямків і шляхів розвитку освіти, розробкою пропозицій по формуванню сучасних професійних компетенцій у сфері профосвіти.
09:32: Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні
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