Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 09:32

Метеозалежним людям може бути не легко всього декілька днів.

Новину передає «Преса України».

У Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН представили свіжий прогноз магнітних бур на квітень. Так, у другий місяць весни буде всього дві магнітні бурі – 10 та 16 квітня. Обидві будуть слабкими.

А от 8, 9, 17 квітня прогнозують збуджену магнітосферу.

Нагадаємо, під час геомагнітних бур спостерігаються перепади атмосферного тиску, полярні сяйва. Деякі люди у ці дні відчувають занепад сил, скачки тиску.