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Новину передає «Преса України».
У Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН представили свіжий прогноз магнітних бур на квітень. Так, у другий місяць весни буде всього дві магнітні бурі – 10 та 16 квітня. Обидві будуть слабкими.
А от 8, 9, 17 квітня прогнозують збуджену магнітосферу.
Нагадаємо, під час геомагнітних бур спостерігаються перепади атмосферного тиску, полярні сяйва. Деякі люди у ці дні відчувають занепад сил, скачки тиску.
09:32: Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні
09:00: Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок
08:28: В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу
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