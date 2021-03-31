Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину
  • В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
  • Україна переходить на літній час

Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 09:32
Версія для друку
Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні

Метеозалежним людям може бути не легко всього декілька днів.  

Новину передає «Преса України».

У Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН представили свіжий прогноз магнітних бур на квітень. Так, у другий місяць весни буде всього дві магнітні бурі – 10 та 16 квітня. Обидві будуть слабкими.

А от 8, 9, 17 квітня прогнозують збуджену магнітосферу.

Нагадаємо, під час геомагнітних бур спостерігаються перепади атмосферного тиску, полярні сяйва. Деякі люди у ці дні відчувають занепад сил, скачки тиску.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції