Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні 09:32
Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок 09:00
В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу 08:28
МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях 13:12
МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину 11:59
Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram 11:27
Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу 10:44
В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації 14:03
Samsung Galaxy Tab A7 - универсальный планшет для работы и развлечений 10:19
Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні 10:14
Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ 09:42
НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро 09:05
Аппарат для самогона - Как купить и на что обратить внимание? 04:03
На імені Nike зловмисники заробили близько 678 тисяч доларів.
Новину передає «Преса України».
За даними іноземних ЗМІ, компанія Nike подала до суду на нью-йоркську компанію MSCHF Product Studio Inc, яка у співпраці з репером Lil Nas X виробляла кросівки «Satan Shoes» під іменем Nike. Взуття нібито має краплю людської крові.
Як зазначили в Nike, взуття виготовлялося без дозволу компанії. Кросівки тиражем 666 пар почали продавати з 29 березня за 1018 доларів за пару. Ажіотаж на них був шалений. Взуття розпродали за одну хвилину.
09:32: Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні
09:00: Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок
08:28: В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу
13:12: МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях
11:59: МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину
11:27: Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.