Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок

Аня Мартинюк 31 березня 2021, 09:00

На імені Nike зловмисники заробили близько 678 тисяч доларів.

Новину передає «Преса України».

За даними іноземних ЗМІ, компанія Nike подала до суду на нью-йоркську компанію MSCHF Product Studio Inc, яка у співпраці з репером Lil Nas X виробляла кросівки «Satan Shoes» під іменем Nike. Взуття нібито має краплю людської крові.

Як зазначили в Nike, взуття виготовлялося без дозволу компанії. Кросівки тиражем 666 пар почали продавати з 29 березня за 1018 доларів за пару. Ажіотаж на них був шалений. Взуття розпродали за одну хвилину.