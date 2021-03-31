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За добу померли 407 українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 березня, міністр МОЗ Максим Степанов представив свіжу коронавірусну статистику. На жаль, за минулу добу від вірусу померли 407 українців.
Кількість заражених тим часом збільшилася на 11 226 осіб. Серед нових хворих 491 дитина і 335 медпрацівників.
11 226 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Вторник, 30 марта 2021 г.
Найбільша кількість випадків зараження за минулу добу виявлено в Одеській області – плюс 1 012 осіб.
09:32: Українцям розповіли, коли чекати на магнітні бурі у квітні
09:00: Nike судитиметься через появу «сатаністських» кросівок
08:28: В Україні антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу
13:12: МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях
11:59: МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину
11:27: Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram
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