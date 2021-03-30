Березень закінчується теплом – синоптик

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Значних опадів не очікується.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко розповіла, що в останній день березня в Україні температура сягне +15+18 градусів. А саме у західних областях. На Сході +6+9 градусів. В інших областях +10+14 градусів.
Що стосується опадів, вночі та вранці в західних та північних областях може пройти дощ. У Києві до +14 градусів, без опадів.
13:12: МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях
11:59: МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину
11:27: Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram
10:44: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:03: В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
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