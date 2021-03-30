Березень закінчується теплом – синоптик

Аня Мартинюк 30 березня 2021, 14:29

Значних опадів не очікується.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що в останній день березня в Україні температура сягне +15+18 градусів. А саме у західних областях. На Сході +6+9 градусів. В інших областях +10+14 градусів.

Що стосується опадів, вночі та вранці в західних та північних областях може пройти дощ. У Києві до +14 градусів, без опадів.