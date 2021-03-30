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Вимагають підняття тарифів на газ.
Новину передає «Преса України».
Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Україні варто контролювати ціни на газ. За його словами, історія з субсидіюванням не дуже подобається МВФ.
«Існує - і буде існувати - значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду і електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки», - заявив Люнгман.
Також він пропонує у майбутньому підписувати домогосподарствам контракти з фіксованою ціною на газ.
13:12: МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях
11:59: МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину
11:27: Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram
10:44: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:03: В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
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