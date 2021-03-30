МВФ зажадав завдати черговий тарифний удар по українцях

Аня Мартинюк 30 березня 2021, 13:12

Вимагають підняття тарифів на газ.

Новину передає «Преса України».

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що Україні варто контролювати ціни на газ. За його словами, історія з субсидіюванням не дуже подобається МВФ.

«Існує - і буде існувати - значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду і електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх і надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки», - заявив Люнгман.

Також він пропонує у майбутньому підписувати домогосподарствам контракти з фіксованою ціною на газ.