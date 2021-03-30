У Польщі українців відправлятимуть на карантин

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А також для інших приїжджих з Шенгенської зони.
Новину передає «Преса України».
Від сьогодні, 30 березня, Польща запровадила іноземним мандрівникам обов'язковий карантин. Мова йде про приїжджих з-за меж шенгенської зони.
Заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала заявив, що карантину можна уникнути, пред’явивши негативний тест на коронавірус. Зробити тест потрібно не більше, ніж за 48 годин до в’їзду.
Мартін Горала наголосив, що мандрівники, які прибувають в Польщу не з країн шенгенської зони, обов’язково відбуватимуть карантин. Мандрівникам в такому випадку запропонують здати тести на коронавірус у Польщі, щоб не проходити карантин.
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