МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину

Аня Мартинюк 30 березня 2021, 11:59

Всього «на коронавірус» в Україні витратять 4 млрд грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що МОЗ витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Це майже 40% від загальної суми передбаченої програмою - 4 млрд грн.

Про це розповіли в організації StateWatch, посилаючись на лист Державної казначейської служби.

Відомо, що МОЗ купить 7,9 млн доз вакцини, якої вистачить 3,9 мільйона українців.