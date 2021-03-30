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Всього «на коронавірус» в Україні витратять 4 млрд грн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що МОЗ витратило близько 1,6 млрд грн на закупівлю вакцини проти коронавірусу. Це майже 40% від загальної суми передбаченої програмою - 4 млрд грн.
Про це розповіли в організації StateWatch, посилаючись на лист Державної казначейської служби.
Відомо, що МОЗ купить 7,9 млн доз вакцини, якої вистачить 3,9 мільйона українців.
11:59: МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину
11:27: Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram
10:44: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:03: В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
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