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Кайлі Дженнер поступилась місце чоловіку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що телезірка Кайлі Дженнер більше не тримає титул найбільш високооплачуваної знаменитості в соцмережі Instagram. На її місце став актор Дуейн «Скеля» Джонсон. У нього 225 млн підписників, а вартість рекламної публікації складає $1 015 000.
Тим часом у Дженнер 223 млн підписників, а вартість рекламної публікації становить $986 тис.
На третій сходинці зірка футболу Крістіано Роналду, у якого 273 млн підписників, а вартість рекламної публікації становить $889 тис.
11:59: МОЗ витратило 1,6 млрд грн на антикоронавірусну вакцину
11:27: Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram
10:44: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:03: В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
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