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Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram

Аня Мартинюк 30 березня 2021, 11:27
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Не Кайлі: Названо найбільш високооплачувану зірку в Instagram

Кайлі Дженнер поступилась місце чоловіку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, стало відомо, що телезірка Кайлі Дженнер більше не тримає титул найбільш високооплачуваної знаменитості в соцмережі Instagram. На її місце став актор Дуейн «Скеля» Джонсон. У нього 225 млн підписників,  а  вартість рекламної публікації складає $1 015 000.

Тим часом у Дженнер 223 млн підписників, а вартість рекламної публікації становить $986 тис.

На третій сходинці зірка футболу Крістіано Роналду, у якого 273 млн підписників, а вартість рекламної публікації становить $889 тис.

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