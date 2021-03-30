Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 30 березня 2021, 10:44

В Україні понад 10000 нових хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 10 533 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 367 дітей та 250 медпрацівників. Про це Степанов написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 597 осіб; летальних випадків – 286; одужало – 3 576 осіб; здійснено тестувань за добу – 96 947 (зокрема методом ПЛР – 50 836, методом ІФА – 19 130, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 981)», - уточнив він.

10 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 29 марта 2021 г.

За останню добу найбільша кількість нових хворих була виявлена у столиці – плюс 1422 людини.