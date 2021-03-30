Samsung Galaxy Tab A7 - универсальный планшет для работы и развлечений

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Ищете универсальный планшет для работы и отдыха, да еще и такой, чтобы подошел и ребенку? У интернет-магазина «Стилус» есть отличный вариант – планшет Samsung Galaxy A7, который привлекает невысокой стоимостью, отличной автономностью и детским режимом. Подробнее о планшете читайте в этом обзоре.
Стильный и элегантный Galaxy Tab A7
Планшет Galaxy Tab A7 привлекает не только мощной начинкой, но еще и утонченным дизайном. Симметричные формы, толщина всего 7 мм и элегантный почти безрамочный дизайн не останутся незамеченными. Модельный ряд представлен тремя цветами:
Большой экран и качественный звук
Для воспроизведения контента установлен 10,4-дюймовый экран с матрицей TFT. Его разрешение составляет 2000 x 1200 точек, благодаря чему четко воспроизводится любой контент. В целом планшеты 10 дюймов – универсальный вариант для комфортной работы, просмотра фильмов и гейминга.
Полностью погрузиться в происходящее на экране позволит мощный звук, реализованный благодаря четырем динамикам и технологии Dolby Atmos. Останется лишь запастись вкусняшками и усесться за просмотр новых видеороликов на YouTube.
Приятно, что производители реализовали в планшете темный режим для защиты глаз. Он минимизирует вредное влияние синего свечения на зрение.
Производительность и память
Galaxy Tab A7 работает под управлением процессор Snapdragon 662, работа которого дополнена видеокартой Adreno 610. Вы можете рассчитывать на короткое время загрузки и плавную игру. Объем встроенной памяти во всех модификациях одинаковый – 32 Гб, но поддерживается и установка карт памяти microSD (до 128 Гб).
Автономность и 15-ваттная зарядка
Благодаря аккумулятору емкостью 7 040 мАч пользователи могут рассчитывать на длительную работу планшета без подзарядки. Разработчики реализовали в устройстве функцию быстрой 15-ваттной зарядки, благодаря которой гаджет вернется к показателю 100% настолько быстро, насколько это возможно.
Синхронизируйте Tab A7 со смартфоном Galaxy
Оставайтесь в курсе происходящего, синхронизировав свой планшет Tab A7 с телефоном серии Galaxy. Это позволит вам не пропустить звонок или текстовое сообщение, если вы сейчас смотрите фильм, а смартфон далеко от вас.
Samsung Knox – многоуровневая система защиты данных
Разработчики интегрировали высокопроизводительную платформу безопасности в ПО и аппаратное обеспечение планшета. Благодаря этому ваши данные защищены от хакерских атак на нескольких уровнях. В целом у Samsung всегда была хорошая политика конфиденциальности, и компания проявляет повышенную заботу о безопасности данных клиентов.
Детский режим и программа Samsung Kids
Galaxy Tab A7 – универсальный планшет для всей семьи. Благодаря программе Samsung Kids гаджет становится цифровой площадкой для детей, предоставляя им безопасную и веселую среду для обучения и игр. Этот планшет поможет детям учиться, развивать свои навыки и получать больше знаний даже тогда, когда родители заняты. А учитывая, что в Samsung Kids простое и удобное меню, даже малыши разберутся с функциями программы.
Родители смогут следить за действиями детей на планшете: устанавливать время веб-серфинга, пользования программами, доступ к контактам и т.д.
Заходите на сайт stylus.ua, чтобы детальнее ознакомиться с возможностями планшета и оформить заказ. Доставка осуществляется по всей Украине.
10:44: Степанов представив свіжу статистику щодо коронавірусу
14:03: В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
10:19: Samsung Galaxy Tab A7 - универсальный планшет для работы и развлечений
10:14: Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні
09:42: Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ
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