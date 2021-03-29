Как продать швейцарские часы по максимальной цене

zmxn 28 березня 2021, 02:02

В наше время существует много способов продажи швейцарских часов. Можно обратиться в часовой ломбард VIPGOLD по этой ссылке https://vipgold.in.ua/prodat-shvejtsarskie-chasy. В этой статье мы бы хотели вам рассказать плюсы и минусы каждого из этих способов, и выделить самый лучший.

При продаже часов оценивается:

Изношенность.

Наличие ремешка.

Марка.

Состояние.

Наличие документов.

Продажа в ломбард

Часовые ломбарды — отличная возможность продать элитные швейцарские часы по максимальной стоимости. Те ломбарды, которые работают на рынке не первый год, имеют несколько офисов по стране и предлагает возможность оценки онлайн. Точную стоимость аксессуара можно узнать после беседы с высококвалифицированным специалистом. Определенным плюсом продажи часов в ломбард будет конфиденциальность и безопасность покупки. Обратившись в ломбард VIPGOLD, можно так же выгодно продать золото (Киев), причем сразу получить деньги.

Продажа часов через онлайн магазины

В основном, это самый распространенный и, на первый взгляд, незамысловатый метод. Но на самом деле не все так просто, как сначала кажется. Для начала стоит приготовиться к тому, что швейцарские часы — не самая обычная вещь. Соответственно, купить такой аксессуар не может много людей. Из этого и следует, что покупателей будет крайне мало. Также не стоит упускать из виду тот факт, что на подобных сайтах появилось очень много мошенников и подобных организаций. Потому продажа недешевых вещей в онлайн магазинах обычно ничем хорошим не заканчивается.

На продажу элитных часов уйдёт не один месяц. При этом многие мошенники будут пытаться скинуть заявленную цену на 50-60 %, ссылаясь на то, что часы б/у, что увидели несуществующую царапинку и подобное.

Продажа скупщикам

Это наименее выгодный вариант. Обычно такие конторы занимаются перекупкой часов. У клиентов покупают элитные аксессуары за минимальную стоимость и продают более большим организациям, которые ремонтируют часы и продают дороже. Перекупщики не имеют постоянной клиентской базы и абсолютно не следят за своей репутацией.

Продажа в часовые центры

Часовые центры — организация, занимающаяся перепродажей часов. Такие центры обычно покупают у перекупщиков, ремонтируют часы и ставят в два, а то и в три раза цену выше изначальной. При желании можно сразу сдать аксессуар в часовой центр. Но такой способ максимально не выгодный: работники будут искать несуществующие царапины, и снижать стоимость часов. Поэтому этот способ крайне не рекомендуемый.

Давайте подведем итоги. Самый лучший способ продать швейцарские часы за максимальную стоимость — сдать их в часовой ломбард. Это позволит вам сэкономить уйму времени, уйти с хорошим настроением и необходимой суммой на руках.