Правда о Рено Трафик: что говорит тест-драйв?

zmxn 28 березня 2021, 07:54

Серийный ряд грузовых фургонов и пассажирских минивэнов Renault Trafic начал выпускаться в странах Европы с 1981 года. Выпущено было уже три поколения, последнее из них стало производиться в 2014-ом году, а через пять лет получило слегка видоизмененный дизайн. Итак, если вы хотите купить Рено Трафик в третьем поколении, мы предлагаем изучить его особенности на практике. Для начала ознакомьтесь с объявлениями, которые предлагаются на онлайн-сервисе OLX, затем оцените ее по этим достоинствам.

Как изменился дизайн?

В Украине распространен вариант минивэна на 9 пассажирских мест с учетом водителя. Визуально в разных поколениях дизайн имеет общие характеристики: волны на боковых панелях.

В третьем поколении убрали «холм» над кузовом и практически сравняли лобовое стекло с капотом. В целом для этой модели дизайн остается далеко позади по приоритетам, уступая главенствующие позиции техническим характеристикам. Но создатели сделали его достаточно эстетичным и привлекательным.

Как выглядит кабина?

Из плюсов отметим высокую посадку и большое поле для обзора со всех сторон. Встроена удобная система MEDIA NAV Evolution с интерактивным управлением для навигации. Встроено на передней консоли достаточно много приборов и кондиционеров. Это не новые разработки, а заимствование у других моделей, что существенно снижает первоначальную стоимость.

Однако отсутствует место для фиксации смартфона, что не совсем удобно. Приходится искать дополнительные аксессуары для этого.

Как едет?

Двигатели — самая важная обновка в третьем поколении Рено Трафик. В Украине вы можете найти только модель ДВС R9M на 1,6 литров. Форсировка в двух модерациях: 115 и 140 лошадиных сил, крутящий момент 300 и 400 ньютон-метров.

Подвеска не расшатывается, отличается жесткостью, хотя ход ее велик. Под нагрузкой работает она лучше. По праву ее можно назвать сбалансированной, поскольку в салоне не слышны «подпрыгивания». Едет машина в целом плавно и мягко, что особенно важно при перевозке груза.

Так Renault Trafic — это удобная модель авто для семейных поездок и работы. Можете выбрать в салоне или покупать с рук, что мало изменит ее характеристики.