В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 14:03

Їх можна бути носити «в телефоні».

Новину передає «Преса України».

Єврокомісар Тьєррі Бретон представив майбутній європейський сертифікат здоров'я. Документ вводять з 15 червня.

«Поки ми зможемо бути впевнені, що кожен європеєць, який бажає пройти вакцинацію, буде мати рівний доступ до вакцини, ми зможемо мати механізм, сертифікат, який демонструє стан здоров'я», - прокоментував єврокомісар.

Документ міститиме дату народження, номер паспорта, завірений QR-кодом, тип вакцини, інформація про наявність антитіл до коронавірусу. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон.