Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
  • Україна переходить на літній час
  • В Україні почали вакцинувати співробітників університетів

В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 14:03
Версія для друку
В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації

Їх можна бути носити «в телефоні». 

Новину передає «Преса України». 

Єврокомісар Тьєррі Бретон представив майбутній європейський сертифікат здоров'я. Документ вводять з 15 червня.

«Поки ми зможемо бути впевнені, що кожен європеєць, який бажає пройти вакцинацію, буде мати рівний доступ до вакцини, ми зможемо мати механізм, сертифікат, який демонструє стан здоров'я», - прокоментував єврокомісар.

Документ міститиме дату народження, номер паспорта, завірений QR-кодом, тип вакцини, інформація про наявність антитіл до коронавірусу. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції