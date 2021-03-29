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Їх можна бути носити «в телефоні».
Новину передає «Преса України».
Єврокомісар Тьєррі Бретон представив майбутній європейський сертифікат здоров'я. Документ вводять з 15 червня.
«Поки ми зможемо бути впевнені, що кожен європеєць, який бажає пройти вакцинацію, буде мати рівний доступ до вакцини, ми зможемо мати механізм, сертифікат, який демонструє стан здоров'я», - прокоментував єврокомісар.
Документ міститиме дату народження, номер паспорта, завірений QR-кодом, тип вакцини, інформація про наявність антитіл до коронавірусу. Сертифікат можна буде завантажити на смартфон.
14:03: В Євросоюзі розповіли, коли введуть паспорти вакцинації
10:14: Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні
09:42: Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ
09:05: НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро
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