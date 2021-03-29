Pfizer починає випробування вакцини на дітях

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У експерименті візьмуть участь діти віком до 11 років.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 березня, стало відомо, що компанія Pfizer почала клінічні випробування аникоронавірусної вакцини на дітях. Їх вік до 11 років. Про це повідомило видання The Times of Israel.
Так, Pfizer тестує три різних рівня дозування, щоб знати, яка краще підійде ційвіковій категорії.
«Разом з нашим партнером BioNTech ми провели дозування перших здорових дітей в глобальному безперервному дослідженні фази 1/2/3 для подальшої оцінки безпеки, переносимості та імуногенності вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Раніше компанія тестувала препарат на дітях у віці від 12 до 15 років.
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10:14: Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні
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