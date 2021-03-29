Квітень в Україні стартує з +16 градусів

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Найближчим часом сильних опадів не очікується.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що квітень в Україні стартує з тепла. А саме +16+19 градусів. Тим часом в передостанній день березня, 30 числа, істотних опадів не передбачається. На Заході України, на Одещині та в Криму можливий місцями невеликий дощ.
Вдень на Заході та Сході термометри покажуть +6+10 градусів, на решті +10+14 градусів.
У Києві +10+12 градусів.
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