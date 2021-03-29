Квітень в Україні стартує з +16 градусів

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 13:18

Найближчим часом сильних опадів не очікується.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що квітень в Україні стартує з тепла. А саме +16+19 градусів. Тим часом в передостанній день березня, 30 числа, істотних опадів не передбачається. На Заході України, на Одещині та в Криму можливий місцями невеликий дощ.

Вдень на Заході та Сході термометри покажуть +6+10 градусів, на решті +10+14 градусів.

У Києві +10+12 градусів.