Путін не збирається розмовляти з Зеленським

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У Путіна відреагували на заяву Зеленського.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі лідера Кремля Володимира Путіна повідомили, що він не збирається розмовляти з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар Дмитро Пєсков.
За словами останнього, при необхідності, діалог може бути організований.
«Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, при необхідності це дуже швидко може бути організовано», - заявив Пєсков.
Нагадаємо, на минулому тижні Зеленський заявив, що хоче поговорити з усіма учасниками «нормандської четвірки».
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