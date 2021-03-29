Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна переходить на літній час
  • В Україні почали вакцинувати співробітників університетів
  • Нас не обманути - 71% українців вірять у штучне походження коронавірусу

Путін не збирається розмовляти з Зеленським

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 12:53
Версія для друку
Путін не збирається розмовляти з Зеленським

У Путіна відреагували на заяву Зеленського. 

Новину передає «Преса України». 

У прес-службі лідера Кремля Володимира Путіна повідомили, що він не збирається розмовляти з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар Дмитро Пєсков.

За словами останнього, при необхідності, діалог може бути організований.

«Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, при необхідності це дуже швидко може бути організовано», - заявив Пєсков.

Нагадаємо, на минулому тижні Зеленський заявив, що хоче поговорити з усіма учасниками «нормандської четвірки».

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції