Путін не збирається розмовляти з Зеленським

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 12:53

У Путіна відреагували на заяву Зеленського.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі лідера Кремля Володимира Путіна повідомили, що він не збирається розмовляти з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив прес-секретар Дмитро Пєсков.

За словами останнього, при необхідності, діалог може бути організований.

«Поки немає в планах розмови із Зеленським. Але, з іншого боку, при необхідності це дуже швидко може бути організовано», - заявив Пєсков.

Нагадаємо, на минулому тижні Зеленський заявив, що хоче поговорити з усіма учасниками «нормандської четвірки».