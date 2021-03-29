Химические индикаторы: необходимость для стерилизации стоматологических инструментов

zmxn 28 березня 2021, 00:30

Когда дело доходит до обеспечения высочайшего качества ухода за полостью рта и содействия инфекционному контролю в практике, стерилизация всех стоматологических инструментов имеет первостепенное значение. Вся стерилизация должна подвергнуться трем типам контроля: механическому, биологическому и химическому, согласно международному протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения, – Sterilization Protocols in Dentistry. Механический мониторинг показывает, что оборудование работает надлежащим образом. Эта информация должна записываться для каждой партии стерилизованных инструментов. Несмотря на быструю смену инструментов, биологический мониторинг (т.е. тест на рост спор) требуется только еженедельно, но может проводиться чаще. Химические индикаторы важны, потому что они позволяют нам подтвердить, что стоматологические инструменты прошли процесс стерилизации до результатов биологического мониторинга. Но все ли стоматологи полностью понимают их и уделяют ли им должное внимание?

Химические индикаторы

На крафт-пакете должны быть химические индикаторы двух типов: внешний и внутренний. Индикаторы на внешней стороне упаковки показывают, подвергались ли инструменты воздействию тепла в принципе, а индикаторы внутри показывают, проникло ли стерилизующее средство - во многих случаях пар - внутрь материала и достигло инструментов. Индикаторы меняют цвет, когда пар или химикаты достигают нужных значений, подтверждая правильность процесса стерилизации.

Следует учитывать и другие варианты индикаторов обоих типов. Например, однопараметрический внутренний химический индикатор даст данные по конкретному аспекту. Он может замерять время или температуру, но не оба сразу. Многопараметрический внутренний химический индикатор может фиксировать значения двух и более параметров. Многопараметрические индикаторы намного надежнее, но они доступны только для паровых стерилизаторов.

При использовании крафт-пакетов со встроенными внутренними и внешними индикаторами необходимость вставлять в кассету еще одну индикаторную полоску практически исключается; однако рекомендуется, чтобы эти встроенные индикаторы были многопараметрическими, которые работают только с паром, в отличие от индикаторов, которые могут измерять только один параметр. Всю дополнительную информацию, как и расходник, вы можете найти на denpro.com.ua – магазин стоматологических материалов.

Как?

Используются различные типы химических индикаторов. Индикаторы типа 1 обычно используются снаружи, чтобы различать обработанные и необработанные предметы. Специальный индикатор (тип 2) оценивает производительность и определяет, правильно ли было выполнено удаление воздуха в предвакуумном стерилизаторе. Индикаторы типа 3, такие как индикаторы с одной переменной, используются для измерения температуры или времени и проверки воздействия в определенных местах.

Индикаторы типа 4 или многопараметрические индикаторы могут реагировать более чем на один параметр, как указано производителем. Индикаторы типов 5 и 6 могут реагировать на все критические параметры в процессе стерилизации и используются изнутри.

Параметры, определяемые по ходу стерилизации, включают время, температуру и присутствие пара. Определяя уровни каждого из этих факторов, химические индикаторы дают представление о том, был ли процесс успешен.

Химические индикаторы - обязательный компонент при стерилизации стоматологических инструментов. При использовании в сочетании с биологическим и физическим мониторингом они могут помочь клиникам поддерживать высокие стандарты стерилизации и снизить риск заражения пациентов.

Почему?

Химические индикаторы являются неотъемлемой частью обеспечения факта прохождения инструментами стерилизации. Если стерилизация не удалась, существует риск заражения, т.е. нанесения пациенту вреда. Таким образом, химические индикаторы помогают обеспечить безопасность пациентам.

Они используют чувствительные химические вещества, меняющие цвет, чтобы указать, соответствуют ли физические условия необходимым значениям для стерилизации оборудования. Они не являются доказательством успешной стерилизации, а скорее индексом, который может выявить процедурные ошибки или неисправности оборудования. Биологический контроль - единственный верный способ подтвердить, что процесс успешно завершен.

Сбои стерилизации случаются из-за неправильной упаковки, перегрузки оборудования или различных других неисправностей самого стерилизатора. Хотя химических индикаторов недостаточно для определения того, произошла ли стерилизация, при использовании вместе с физическими мониторами и регулярным тестированием на рост спор они могут быть жизненно важным инструментом для обеспечения качества.

Когда?

Использование химических индикаторов будет зависеть от процесса стерилизации и инструментов. Когда требуется стерилизация металлического инструментария в автоклаве, всегда следует использовать химический индикатор. В случае критических инструментов стерилизацию следует проводить после каждого использования. А ним относятся любые инструменты, контактирующие с кровотоком и другими биологическими жидкостями, а также инструменты, работающие внутри и вокруг кости и мягких тканей во рту. Инструменты, которые контактируют со слизистыми оболочками или неповрежденной кожей, также следует обрабатывать после каждого использования. Некритические инструменты, которые контактируют только с кожей, требуют только дезинфекции низкого уровня между приемом пациентов.

Химические индикаторы должны использоваться вместе с биологическими индикаторами для контроля правильного функционирования циклов стерилизации и, следовательно, должны использоваться во время каждого цикла. Поскольку безопасность пациента имеет первостепенное значение, соблюдение надлежащих процессов и протоколов стерилизации всего оборудования в стоматологической практике является необходимым.