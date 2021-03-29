Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні

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Свою думку висловив імунолог Вадим Арістов.
Новину передає «Преса України».
Імунолог Вадим Арістов повідомив, що у найближчі два-три тижні в Україні спостерігатиметься значний добовий приріст хворих на коронавірус. За його прогнозом, хворих на добу виявлятимуть близько 25 тисяч.
В результаті лікар вірить, що в країні буде декілька локдаунів.
«З тижня на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз. Тільки знімуть локдаун - все почне йти в гору, але з підвищенням температури, вологості нам буде трохи легше», - вважає він.
Восени він очікує «божевільну» захворюваність.
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