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Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 09:42
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Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ

Мова йде про препарат Супутник V.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 березня, стало відомо, що Олександр Гінзбург, глава центру імені Гамалії, зробив важливу заяву. За його словами, Росія може забезпечити вакциною Супутник V весь світ.

«Перш за все, коли ми створили наш препарат, особисто мені було ясно, що скільки б держава грошей не дала, я не зможу створити виробництво, яке може забезпечити всю країну. А зараз плани, м'яко кажучи, вже ширше. Нас запитують: а весь світ можете забезпечити? ми відповідаємо: можемо. Сьогодні ми хочемо поставити "Супутник" ще в 50 держав», - заявив він.

Він додав, що для вакцинації 7,5 мільярда чоловік треба запустити «світову фарму», але і це дозволить випускати щороку 15 відсотків препарату.

 

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