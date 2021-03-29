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НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 09:05
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НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро

Курси валют змінились незначно. 

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 29 березня. Долар коштує 27,96 грн, це практично як і попередній встановлений банком курс. Євро коштує 32,95 грн, що на 8 копійок менше від попереднього курсу.

Російський рубль коштує 0,368 грн. Готівкові курси наступні: купівля дора відбувається за 27,82 грн, продаж – за 28,03 грн; купівля євро проходить за 32,73 грн, продаж за 33,09 грн.

 

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