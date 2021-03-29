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Курси валют змінились незначно.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 29 березня. Долар коштує 27,96 грн, це практично як і попередній встановлений банком курс. Євро коштує 32,95 грн, що на 8 копійок менше від попереднього курсу.
Російський рубль коштує 0,368 грн. Готівкові курси наступні: купівля дора відбувається за 27,82 грн, продаж – за 28,03 грн; купівля євро проходить за 32,73 грн, продаж за 33,09 грн.
10:14: Відомий лікар спрогнозував «божевільну» захворюваність в Україні
09:42: Росія планує забезпечити антикоронавірусною вакциною весь світ
09:05: НБУ встановив офіційній курси гривні до долара та євро
00:30: Химические индикаторы: необходимость для стерилизации стоматологических инструментов
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