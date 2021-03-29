Коронавірус в Україні – Вихідні виявились спокійними

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Значного приросту хворих не відбулось.
Новину передає «Преса України».
29 березня в Україні виявили 8 346 нових хворих на коронавірус. На жаль, за минулу добу померли 178 пацієнтів. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. Відомо, що за добу одужали 2 875 осіб. Серед нових хворих 344 дитини і 140 медпрацівників.
Загальна кількість хворих з початку епідемії в Україні тепер сягає 1 652 409 чоловік. Одужали за останню добу 2 875 осіб.
Найбільша кількість нових хворих була зафіксована в Львівській області - 820 осіб.
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