Коронавірус в Україні – Вихідні виявились спокійними

Аня Мартинюк 29 березня 2021, 08:28

Значного приросту хворих не відбулось.

Новину передає «Преса України».

29 березня в Україні виявили 8 346 нових хворих на коронавірус. На жаль, за минулу добу померли 178 пацієнтів. Про це повідомив міністр МОЗ Максим Степанов. Відомо, що за добу одужали 2 875 осіб. Серед нових хворих 344 дитини і 140 медпрацівників.

Загальна кількість хворих з початку епідемії в Україні тепер сягає 1 652 409 чоловік. Одужали за останню добу 2 875 осіб.

Найбільша кількість нових хворих була зафіксована в Львівській області - 820 осіб.