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В Україні «жовтою» залишилася лише Херсонська область

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 14:08
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В Україні «жовтою» залишилася лише Херсонська область

Назріває локдаун.

Новину передає «Преса України».

Станом на сьогодні, 27 березня, в Україні лише Херсонська область залишилась у так званій жовтій карантинній зоні. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Наразі у червоній зоні Київ та 12 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Чернівецька, Рівненська, Чернігівська.

Варто зазначити, що так званих зелених зон не залишилося.

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