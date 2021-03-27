Мінрегіон перевірить всі АЗС в Україні

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Все АЗС пройдуть перевірку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 березня, стало відомо, що у Міністерстві розвитку громад і територій заявили про перевірку всіх автозаправних станцій в Україні. Мета – не допустити нелегальний оборот пального.
Голова Мінрегіону Олексій Чернишов зробив відповідну заяву на зустрічі з керівництвом «Нафтогазової асоціації України» і з представниками мереж АЗС. Олексій Чернишов наголосив, що всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку.
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