У Каїрі обвалився житловий будинок

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 13:01

Не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, стало відомо про трагедію у Каїрі. Тут вночі звалився 10-поверховий будинок. Відомо, що 5 людей загинули та 20 отримали травми різного ступеню тяжкості.

«Кризовий штаб отримав інформацію о 03:00 за місцевим часом про обвалення 10-поверхового житлового будинку», - повідомила міська влада.

На місце події прибув губернатор Каїра Халед Абдель Ааль. За його словами, буде створено спеціалізований інженерний комітет, який почне перевіряти технічний стан будівель, які могли постраждати в результаті трагедії.