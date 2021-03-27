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У Каїрі обвалився житловий будинок

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 13:01
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У Каїрі обвалився житловий будинок

Не обійшлось без жертв.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, стало відомо про трагедію у Каїрі. Тут вночі звалився 10-поверховий будинок. Відомо, що 5 людей загинули та 20 отримали травми різного ступеню тяжкості. 

«Кризовий штаб отримав інформацію о 03:00 за місцевим часом про обвалення 10-поверхового житлового будинку», - повідомила міська влада.

На місце події прибув губернатор Каїра Халед Абдель Ааль. За його словами, буде створено спеціалізований інженерний комітет, який почне перевіряти технічний стан будівель, які могли постраждати в результаті трагедії.

  

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