У Каїрі обвалився житловий будинок

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Не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 березня, стало відомо про трагедію у Каїрі. Тут вночі звалився 10-поверховий будинок. Відомо, що 5 людей загинули та 20 отримали травми різного ступеню тяжкості.
«Кризовий штаб отримав інформацію о 03:00 за місцевим часом про обвалення 10-поверхового житлового будинку», - повідомила міська влада.
На місце події прибув губернатор Каїра Халед Абдель Ааль. За його словами, буде створено спеціалізований інженерний комітет, який почне перевіряти технічний стан будівель, які могли постраждати в результаті трагедії.
12:33: Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ
10:15: З'явилася свіжа статистика щодо ситуації з коронавірусом в Україні
13:57: Голова ДПС задекларував понад півтора мільйона гривень доходу
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