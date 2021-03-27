Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 12:33

Заради інтересів держави.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом, який скасовує указ біглого президента Віктора Януковича. Мова йде про указ від 14 травня 2013 року №256 "Про призначення А.Тупицького суддею Конституційного суду України".

Наразі Тупицький є чинним главою КСУ. Новий указ з'явився на сайті президента. Також Зеленський підписав указ, який також скасовує указ від 17 вересня 2013 року №513 "Про призначення Касмініна суддею Конституційного суду".

Як зазначається, президент України прийняв таке рішення «з метою забезпечення дотримання Конституції України, прав і свобод людини, забезпечення державної незалежності і національної безпеки, керуючись національними інтересами України».