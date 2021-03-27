З'явилася свіжа статистика щодо ситуації з коронавірусом в Україні

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 10:15

Статистика не сильно відрізняється від попередніх добових.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 17 424 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 752 дитини та 420 медпрацівників.

Летальних випадків – 290. Одужало за добу 7 124 осіб.

17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 березня 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Пятница, 26 марта 2021 г.

«Здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530», - відзначив Степанов.

Найбільше нових хворих у Києві - 1 407.