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Статистика не сильно відрізняється від попередніх добових.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 17 424 нових випадків захворювання на COVID-19. З них 752 дитини та 420 медпрацівників.
Летальних випадків – 290. Одужало за добу 7 124 осіб.
17 424 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 березня 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 26 марта 2021 г.
«Здійснено тестувань за добу – 123 500 (зокрема методом ПЛР – 55 500, методом ІФА – 22 470, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 530», - відзначив Степанов.
Найбільше нових хворих у Києві - 1 407.
10:15: З'явилася свіжа статистика щодо ситуації з коронавірусом в Україні
13:57: Голова ДПС задекларував понад півтора мільйона гривень доходу
12:55: Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка
12:17: В Україні почали вакцинувати співробітників університетів
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