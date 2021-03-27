Франція хоче включити багет в список спадщини ЮНЕСКО

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 09:40

Щороку у країні з’їдають 10 мільярдів багетів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, стало відомо, що Франція номінувала багет на включення до реєстру нематеріальної культурної спадщини ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

За даними ЗМІ, щорічно у Франції споживається близько 10 мільярдів багетів. Однак з 1970 року було закрито приблизно 20 000 пекарень. Причина – покупці надають перевагу багетам з супермаркету, які виготовляють не традиційними методами.

«Цей титул втішить пекарів і надихне наступне покоління», – вважає власник пекарень Мікаель Рейделлет.

Також до спадщини ЮНЕСКО пропонується додати оцинковані дахи Парижу і фестиваль вина Biou d’Arbois.