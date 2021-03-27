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Білорусь не допустили до «Євробачення-2021»

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 09:01
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Білорусь не допустили до «Євробачення-2021»

Пісня учасників від Білорусі порушила правила пісенного конкурсу.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 березня, стало відомо, що організатори міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» не дали зелене світло гурту «Галаси ЗМеста» брати участь у шоу. Як зазначається, пісня білоруського гурту «Я навчу тебе», порушує правила конкурсу. Її запропонували замінити.

У пісні знайшли політичний підтекст.

«Оскільки Белтелерадіокомпанія не подала заявку протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні «Євробачення» в травні», - зазначили представники конкурсу.

Відомо, що гурт «Галаси ЗМеста» виник на тлі протестів у Білорусі проти результатів президентських виборів.

 

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