Україна переходить на літній час

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Стрілки переводять на годину вперед.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні вночі в Україні відбудеться переведення годинників на літній час. Як відомо, на літній час українці переходять в останню неділю березня. В цьому році це 28-е число.
Так, стрілки годинників треба перевести в ніч з суботи на неділю о 03:00 на одну годину вперед.
Варто зазначити, що зазвичай на телефонах, комп'ютерах, планшетах, фітнес-браслетах годинник переводиться автоматично.
Як повідомлялось раніше, у 2021 році депутати ВРУ намагалися скасувати переведення годинників на літній та зимовий час. Залишилось прийняти законопроект №4201 «Про обчислення часу в Україні». Документ знаходиться на допрацюванні.
13:57: Голова ДПС задекларував понад півтора мільйона гривень доходу
12:55: Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка
12:17: В Україні почали вакцинувати співробітників університетів
11:05: Мешканку Прикарпаття судитимуть за поширення фейків про вакцину
10:32: Черговий антирекорд – В Україні плюс 18 132 ковідних хворих
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