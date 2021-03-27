Україна переходить на літній час

Аня Мартинюк 27 березня 2021, 08:34

Стрілки переводять на годину вперед.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні вночі в Україні відбудеться переведення годинників на літній час. Як відомо, на літній час українці переходять в останню неділю березня. В цьому році це 28-е число.

Так, стрілки годинників треба перевести в ніч з суботи на неділю о 03:00 на одну годину вперед.

Варто зазначити, що зазвичай на телефонах, комп'ютерах, планшетах, фітнес-браслетах годинник переводиться автоматично.

Як повідомлялось раніше, у 2021 році депутати ВРУ намагалися скасувати переведення годинників на літній та зимовий час. Залишилось прийняти законопроект №4201 «Про обчислення часу в Україні». Документ знаходиться на допрацюванні.