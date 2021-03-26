Голова ДПС задекларував понад півтора мільйона гривень доходу

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Чималий дохід 45-річний чиновник мав у 2020 році.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко задекларував дохід 1 594 604 гривень за 2020 рік. Як відомо, 45-річний чиновник перебуває на цій посаді з 2019 року.
Декларація Дейненка розміщена на сайті Єдиного державного реєстру декларацій. Так, зарплата склала 43 657 гривень, 1 563 639 грн він отримав в якості виплати військовослужбовцям, 8 690 грн - соціальна допомога, 22 275 грн – банківські відсотки.
На рахунках у чиновника 454 589 грн, 150 тис. грн, $25 тис. Ще 3 тисячі євро він тримає готівкою.
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12:55: Більшість українців не підтримують прихильників Стерненка
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