Голова ДПС задекларував понад півтора мільйона гривень доходу

Аня Мартинюк 26 березня 2021, 13:57

Чималий дохід 45-річний чиновник мав у 2020 році.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко задекларував дохід 1 594 604 гривень за 2020 рік. Як відомо, 45-річний чиновник перебуває на цій посаді з 2019 року.

Декларація Дейненка розміщена на сайті Єдиного державного реєстру декларацій. Так, зарплата склала 43 657 гривень, 1 563 639 грн він отримав в якості виплати військовослужбовцям, 8 690 грн - соціальна допомога, 22 275 грн – банківські відсотки.

На рахунках у чиновника 454 589 грн, 150 тис. грн, $25 тис. Ще 3 тисячі євро він тримає готівкою.